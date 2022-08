Myanmar. L’ANASE doit revoir sa position pour qu’il soit mis fin aux terribles crimes commis par l’armée myanmar

par Amnesty International

À l'occasion du 55e anniversaire, le 8 août, de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), Amnesty International appelle ce bloc régional à reconnaître l'échec de son plan en cinq points publié en avril 2021 qui visait à faire cesser la violence et la multiplication des violations des droits humains au Myanmar. « L'ANASE doit faire […]



