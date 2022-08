Guinée. De nouvelles atteintes aux libertés d’expression et d’association.

par Amnesty International

En réaction à la dissolution du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) et à la convocation d'un journaliste dans un camp militaire, Habibatou Gologo, Directrice adjointe du bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a déclaré : « Les autorités de la transition guinéenne ont décidé, le lundi 08 août, […]



