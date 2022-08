Haïti : Un ancien ministre des Sports arrêté pour des abus sexuels présumés

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’ancien ministre des Sports d’Haïti, Evans Lescouflair, s’exprime au Global Sports Forum à Barcelone, en Espagne, le 10 mars 2010. © 2010 AP Photo/ David Ramos Grâce au courage de survivant·e·s et de lanceur·euse·s d’alerte, le gouvernement haïtien prend des mesures importantes pour faire traduire en justice de hauts responsables impliqués dans des abus sur des enfants et leur interdire le monde du sport. Le 2 juillet, l’ancien ministre haïtien des Sports, Evans Lescouflair, a été arrêté par Interpol au Panama, où il cherchait à échapper à la justice haïtienne.…



