RD Congo : La visite d’Antony Blinken met à l’épreuve le soutien des États-Unis à la démocratie et aux droits fondamentaux

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le Secrétaire d’État américain Antony Blinken rencontre des ministres africains au siège des Nations Unies le 18 mai 2022. © 2022 Eduardo Munoz/Pool Photo via AP (Washington, DC) – Le Secrétaire d’État américain Antony Blinken devrait publiquement encourager la tenue d’élections libres et équitables, le respect des droits humains et la lutte contre la corruption lors de sa visite en République démocratique du Congo les 9 et 10 août 2022, ont déclaré aujourd’hui 17 organisations et experts congolais et américains. La visite d’Antony Blinken intervient alors que le…



Lire l'article complet