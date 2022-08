Iran. Il faut une action internationale robuste afin de mettre un terme aux effusions de sang lors des manifestations

par Amnesty International

La communauté internationale doit demander des comptes aux autorités iraniennes pour le torrent de violence que leurs forces de sécurité ont déversé en toute impunité sur des manifestant·e·s dans le sud-ouest de l'Iran en mai 2022, a déclaré Amnesty International le 3 août 2022. Dans son nouveau rapport de recherche intitulé "They are shooting brazenly": Iran's



