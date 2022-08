Israël/TPO. Il faut mettre fin à la détention à l’isolement d’un prisonnier palestinien incarcéré alors qu’il était mineur

par Amnesty International

En réaction à la décision prise le 3 août 2022 par les Services pénitentiaires israéliens de renouveler le placement à l'isolement d'Ahmad Manasra, un prisonnier palestinien qui a développé de graves problèmes de santé mentale depuis son arrestation alors qu'il était mineur il y a sept ans, Heba Morayef, directrice régionale d'Amnesty International pour le Moyen-Orient […]



