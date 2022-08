Après l’élimination d’Ayman al-Zawahiri, Al-Qaïda représente-t-elle toujours une menace ?

par Haroro J. Ingram, Senior Research Fellow at the Program on Extremism, George Washington University

Andrew Mines, Research Fellow at the Program on Extremism, George Washington University

Daniel Milton, Director of Research, United States Military Academy West Point

Partagez cet article