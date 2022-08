Guinée : Amnesty dénonce de nouvelles détentions arbitraires et l’usage excessif de la force

par Amnesty International

En réaction aux arrestations et détentions arbitraires des membres du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) et à une série de violences policières survenues lors des manifestations du 28 et 29 juillet 2022 à Conakry causant cinq morts et au moins trois blessés par balle, Fabien Offner, chercheur au bureau d'Amnesty International



