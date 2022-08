Myanmar. Des détenu·e·s sont torturés en vue d’écraser toute opposition au coup d’État

par Amnesty International

Passages à tabac, violences fondées sur le genre et arrestations arbitraires Le Myanmar doit libérer immédiatement toutes les personnes injustement incarcérées Profond traumatisme psychologique lors de la libération Dans les prisons et les centres d'interrogatoire au Myanmar, les personnes détenues pour s'être opposées au coup d'État militaire de 2021 sont régulièrement soumises à des actes



