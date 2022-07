Tunisie. L’adoption de la nouvelle Constitution représente un revers pour les droits humains

par Amnesty International

Réagissant aux informations indiquant qu'à la suite du référendum constitutionnel du 25 juillet, la Tunisie a adopté une nouvelle Constitution qui démantèle ou menace des garanties institutionnelles essentielles pour les droits humains, Heba Morayef, directrice régionale pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International, a déclaré : « Il est extrêmement préoccupant de constater que la […]



