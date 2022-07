Assemblée générale des Nations unies. Les États doivent reconnaître que nos droits dépendent d’un environnement sain

par Amnesty International

Le 28 juillet, l'Assemblée générale des Nations unies examinera une résolution sur la reconnaissance universelle du droit à un environnement sain. Cette résolution a été présentée par une coalition diverse d'États membres de l'ONU, qui prennent en compte le coût humain et financier de l'accélération du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la



