Iran. Il faut endiguer la terrible vague d’exécutions

par Amnesty International

Les autorités iraniennes se livrent à une frénésie d'exécutions et ont ôté la vie à au moins 251 personnes entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, selon les recherches menées par le Centre Abdorrahman Boroumand pour les droits humains en Iran et Amnesty International. Ces organisations ont averti que si les exécutions se poursuivent à ce […]



