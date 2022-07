Maroc : Un « manuel » pour déguiser la répression des opposants

par Human Rights Watch

(New York) – Les autorités marocaines emploient des mesures indirectes et sournoises pour réduire les activistes et journalistes indépendants au silence, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Ces mesures visent à préserver l’image de pays « modéré » et respectueux des droits que le Maroc cherche à se donner, alors qu'il devient de plus en plus répressif. 28 juillet 2022 « D’une manière ou d’une autre, ils t’auront » Manuel des techniques de répression au Maroc Télécharger le rapport complet en français Dans le rapport de 143 pages, intitulé « “D’une…



