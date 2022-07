Images de science : il y a des aurores boréales sur Jupiter bien différentes de celles de la Terre

À gauche, nous avons une représentation des aurores de Jupiter, et à droite, une représentation des aurores terrestres. Et bien entendu, la terre a été agrandie près de 10 fois, sinon, elle nous paraitrait bien insignifiante face à sa grande sœur.Il s’agit de représentations en 3D, mais basées sur de vraies données satellitaires. En plus de la surface visible et familière, ont été ajoutées les aurores polaires, représentées en bleu. Ces aurores ont été observées dans les longueurs d’onde ultraviolettes par la sonde…