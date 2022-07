Bénin – Togo. Le combat contre les groupes armés ne peut en rien justifier les violations des droits humains

par Amnesty International

Les autorités du Bénin et du Togo doivent veiller à ce que les droits humains soient respectés dans le cadre de la lutte contre les groupes armés, a déclaré Amnesty International le 27 juillet alors que des informations font état d’arrestations et détentions arbitraires et de violations des droits à la liberté de réunion pacifique et […] The post Bénin – Togo. Le combat contre les groupes armés ne peut en rien justifier les violations des droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet