Russie. L’inculpation de 92 membres de l’armée ukrainienne pour « crimes contre l’humanité » sape les droits à un procès équitable

par Amnesty International

Réagissant aux informations signalant que 92 membres des forces armées ukrainiennes auraient été inculpés pour « crimes contre l'humanité », Denis Krivosheev, directeur adjoint pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty International, a déclaré :« En inculpant ces 92 membres des forces armées ukrainiennes dans le cadre d'une procédure qui manque de transparence et qui se base sur de […]



