Japon. La première exécution de l’année est une attaque « cruelle » contre le droit à la vie

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles le Japon a procédé à sa première exécution de l'année 2022 en pendant Tomohiro Kato, un homme déclaré coupable d'avoir assassiné à coups de couteau sept personnes en 2008, Hideaki Nakagawa, directeur d'Amnesty International Japon, a déclaré : « La pendaison de Tomohiro Kato est une attaque cruelle contre le droit



