Afghanistan. La « répression suffocante » des talibans détruit la vie des femmes et des filles – nouveau rapport

par Amnesty International

Des manifestantes arrêtées, soumises à des disparitions forcées et à la torture Des femmes et des filles incarcérées pour « corruption morale » Énorme augmentation des mariages d'enfants, des mariages précoces et des mariages forcés La vie des femmes et des filles d'Afghanistan est ravagée par la campagne répressive menée par les talibans contre leurs droits fondamentaux,



