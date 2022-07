Myanmar. Les premières exécutions depuis des décennies témoignent de l’escalade de la répression étatique

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles les autorités militaires du Myanmar ont procédé à des exécutions pour la première fois depuis la fin des années 1980, Erwin van der Borght, directeur régional à Amnesty International, a déclaré : « Ces exécutions s'apparentent à une privation arbitraire de la vie et illustrent une nouvelle fois le terrible bilan du […]



