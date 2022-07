RD Congo : En pleine résurgence, le M23 cible des civils

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un camion rempli de personnes est bloqué lors d'affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 à Kibumba, à la périphérie de Goma, dans le Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, le 1er juin 2022. © 2022 GUERCHOM NDEBO/AFP via Getty Images (Goma) – Le groupe armé M23 a sommairement tué au moins 29 civils depuis la mi-juin 2022 dans les zones qu’il contrôle dans l’est de la République démocratique du Congo, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Il est de plus en plus craint que cette force rebelle responsable d’exactions, et largement inactive…



Lire l'article complet