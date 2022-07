Pologne. Il faut mettre fin aux discours de haine contre les personnes LGBTI et agir afin de les protéger contre la violence et la discrimination

par Amnesty International

Les autorités polonaises ciblent les personnes LGBTI à coups de discours stigmatisants et délétères, et refusent ou limitent leurs projets de manifestation, conclut Amnesty International Pologne dans un nouveau rapport. Intitulé They treated us like criminals: From shrinking space to harassment of LGBTI defenders, ce document conclut que les personnes LGBTI et leurs alliés qui […] The post Pologne. Il faut mettre fin aux discours de haine contre les personnes LGBTI et agir afin de les protéger contre la violence et la discrimination appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet