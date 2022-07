Éthiopie. Les autorités doivent enquêter sur le massacre d’Amharas perpétré à Tole

par Amnesty International

Les autorités éthiopiennes doivent diligenter sans délai une enquête impartiale sur l'exécution sommaire le 18 juin de plus de 400 habitant·e·s amharas dans le kebelé de Tole, dans la région d'Oromia, a déclaré Amnesty International le 21 juillet 2022. Des centaines de personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées lors d'une attaque qui, d'après des survivants



