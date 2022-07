Singapour. Cinquième exécution en moins de quatre mois

par Amnesty International

En réaction à l'exécution signalée de Nazeri bin Lajim à Singapour le 22 juillet 2022, Chiara Sangorgio, spécialiste de la peine de mort à Amnesty International, a déclaré : « Cinq personnes ont été pendues cette année à Singapour, au cours d'une période de moins de quatre mois. Cette vague impitoyable de pendaisons doit cesser sur-le-champ. L'utilisation de



