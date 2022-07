Ukraine : Torture et disparitions dans des zones occupées dans le sud du pays

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des soldats russes photographiés près de leur véhicule militaire au bord d’une route dans la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, le 19 mai 2022. © 2022 Olga Maltseva/AFP/Getty Images (Kiev, le 22 juillet 2022) – Les forces russes ont torturé, détenu illégalement et fait disparaître de force des civils dans les zones occupées des régions de Kherson et de Zaporijia, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les forces russes ont également torturé des prisonniers de guerre (PG) détenus dans ces régions. « Les forces russes ont transformé les zones occupées du…



