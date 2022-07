Haïti : Une vague de violences aggrave la crise

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le 10 juin 2022, un gang connu sous le nom de « 5 Secondes » a pris d’assaut Palais de justice de Port-au-Prince. © 2022 Privé (New York) — Une nouvelle vague de violences commises par les bandes armées ces dernières semaines en Haïti a causé la mort de centaines de personnes et a encore aggravé la crise humanitaire, politique et des droits humains dont souffre le pays, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les gouvernements que cela préoccupe, notamment ceux des pays d’Amérique latine, d’Europe et des États-Unis, devraient cesser de refouler des migrants haïtiens…



