Ukraine : L’emplacement de bases russes et ukrainiennes met en danger les civils

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un véhicule blindé russe abandonné, retrouvé à côté devant une petite maison dans le village de Yahidne (près de Tchernihiv), dans le nord de l’Ukraine. Photo prise le 17 avril 2022. © 2022 Belkis Wille/Human Rights Watch (Kiev, le 21 juillet 2022) - Les forces russes et ukrainiennes ont fait courir des risques inutiles aux civils en Ukraine en installant leurs forces dans des zones peuplées sans déplacer les habitants vers des zones plus sûres, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le droit international humanitaire, qui rassemble les lois de la guerre, oblige…



Lire l'article complet