Thaïlande. Le logiciel espion Pegasus a été détecté dans les téléphones de dissident·e·s impliqués dans des manifestations de grande ampleur

par Amnesty International

La Thaïlande doit mener une enquête approfondie sur l'utilisation du logiciel espion intrusif Pegasus, détecté sur les téléphones de dizaines de militant·e·s, a déclaré Amnesty International le 18 juillet 2022, après qu'un nouveau rapport a identifié 30 personnes ciblées ou infectées par ce logiciel nuisible. C'est la première fois que son utilisation dans le pays est confirmée



