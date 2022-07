Myanmar. L’utilisation par l’armée dans l’État kayah de mines terrestres interdites constitue un crime de guerre

par Amnesty International

Les mines terrestres, non discriminantes par nature, tuent et blessent des civil·e·s Des mines terrestres ont été placées par l'armée dans des habitations, sur des terres agricoles et autour d'une église Le Myanmar est de plus en plus isolé au niveau international concernant son utilisation de mines terrestres antipersonnel L'armée myanmar commet des crimes de



