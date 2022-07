Myanmar : Le retrait de TotalEnergies va profiter à la junte

par Human Rights Watch

Click to expand Image (Paris) – La junte abusive du Myanmar obtiendra une participation accrue dans le plus grand gisement de pétrole et de gaz du pays quand la société française TotalEnergies se sera retirée du Myanmar le 20 juillet 2022, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les parts de TotalEnergies seront réparties proportionnellement entre les trois partenaires restants : la société américaine Chevron, la société thaïlandaise PTTEP et la Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), contrôlée par la junte. TotalEnergies a annoncé en janvier son intention de quitter le Myanmar dans les…



