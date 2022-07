El Salvador : Les personnes transgenres privées de l'égalité des droits

par Human Rights Watch

(New York, le 18 juillet 2022) – Les personnes transgenres au Salvador subissent une forte discrimination dans leur vie quotidienne car il n'existe aucune procédure de reconnaissance légale de leur genre, ont déclaré Human Rights Watch et COMCAVIS TRANS dans un rapport conjointement publié aujourd'hui. L'Assemblée législative devrait se conformer à une récente décision de la Cour suprême et créer une procédure simple et efficace permettant aux personnes transgenres de voir leur identité de genre autodéclarée inscrite avec exactitude sur leurs documents d'identité. 18 juillet 2022 “We…



