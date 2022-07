Pologne. Les charges pesant sur une militante accusée d’avoir facilité un avortement doivent être abandonnées

par Amnesty International

Les charges pesant sur une militante qui risque jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour avoir aidé une femme enceinte à obtenir des pilules abortives en Pologne doivent être abandonnées, a déclaré Amnesty International le 13 juillet alors que le procès doit reprendre le 14 juillet à Varsovie. En novembre 2021, la défenseure des droits humains Justyna Wydrzyńska a […] The post Pologne. Les charges pesant sur une militante accusée d’avoir facilité un avortement doivent être abandonnées appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet