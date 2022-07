Moyen-Orient. Lors de sa visite dans la région, le président Biden doit condamner les violations systématiques des droits humains

par Amnesty International

Le président Joe Biden doit tenir sa promesse de mettre les droits humains au cœur des discussions lors de sa première visite au Moyen-Orient et en Afrique du Nord depuis son investiture, et faire tout ce qui est en son pouvoir afin d'encourager des changements immédiats et substantiels, a déclaré Amnesty International mercredi 13 juillet. Entre […]



