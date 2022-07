Russie : Des civils ukrainiens victimes de disparitions forcées

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un centre de détention provisoire près de Saint-Pétersbourg, en Russie. © 2021 Russian Look Ltd. / Alamy Stock Photo (Berlin, le 14 juillet 2022) – Les forces russes en Ukraine ont fait disparaître de force des civils et les ont transférés illégalement en Russie, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch . L'organisation a documenté les cas de neuf hommes qui ont été détenus par les forces russes alors qu’elles occupaient la région de Kiev ; ces hommes ont ensuite été manifestement transférés vers des centres de détention situés dans les régions de Kursk et Bryansk…



