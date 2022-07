Espagne : Les files d’attente pour l’aide alimentaire s’allongent durant la pandémie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des personnes faisaient la queue pour recevoir des dons de nourriture à Barcelone, en Espagne, le 10 novembre 2020. © 2020 AP Photo/Emilio Morenatti (Madrid) – L’incapacité du gouvernement espagnol à répondre de manière adéquate à la forte augmentation de la pauvreté pendant la pandémie de Covid-19 a plongé des dizaines de milliers de personnes dans des conditions proches de la misère, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. 14 juillet 2022 “We Can’t Live Like This” Spain’s Failure to Protect Rights Amid Rising Pandemic-Linked…



