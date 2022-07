La France a rapatrié 51 femmes et enfants des camps en Syrie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un jeune tient un parapluie alors qu'il marche sous la pluie au Camp Roj, où sont détenus des proches de personnes soupçonnées d'appartenir au groupe État islamique (EI), dans le nord-est de la province de Hasakah, en Syrie, le 4 mars 2021. © 2021 Delil Souleiman/AFP via Getty Images Le rapatriement par la France de 35 enfants français et 16 femmes détenus dans le nord-est de la Syrie est une bonne nouvelle. Pour ces rapatriés, cela signifie la fin d'une détention cauchemardesque dans les camps pour familles de suspects de l'État islamique (EI). Mais environ 160…



