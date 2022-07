Afghanistan : Les filles durement touchées par l’interdiction de suivre des études secondaires

par Human Rights Watch

(Londres, le 13 juillet 2022) – L’interdiction pour les filles de suivre un enseignement secondaire, décrétée par les talibans, a d’ores et déjà coûté aux jeunes filles d’Afghanistan la perte de 300 jours d’étude, avec des conséquences désastreuses pour elles, pour leurs familles et pour l’avenir du pays, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans un nouveau dossier web comprenant plusieurs vidéos. Ces vidéos présentent les témoignages de six éminentes femmes afghanes : la cinéaste Tamana Ayazi ; Sahar Fetrat, chercheuse auprès de Human Rights Watch ; les journalistes Yalda Hakim et Zahra Joya…



