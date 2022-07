Turquie. Il faut libérer immédiatement le prisonnier d’opinion Osman Kavala, en application d’une décision de justice

par Amnesty International

En réaction à la décision rendue le 11 juillet 2022 par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), qui a statué que la Turquie n'avait pas appliqué son arrêt de 2019 exigeant la libération immédiate d'Osman Kavala et a estimé que les mesures communiquées par la Turquie ne lui avaient pas permis d'établir si cet État […]



