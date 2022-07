Sally Rooney est-elle la Jane Austen des millennials ?

Chère Jane,J’espère que vous allez bien. Je vous écris aujourd’hui pour vous parler d’une autrice irlandaise à laquelle on vous compare. Je suis sûr que vous avez entendu parler d’elle, elle s’appelle Sally Rooney.Bien que plus connue pour ses trois romans (Conversations entre amis, 2018 ; Normal People, 2019 ; et Where Are You, Beautiful World, 2021), Rooney est également l’auteur d’essais et de nouvelles. Comme vous, elle inspire le monde de avec l’audiovisuel. Ses deux premiers romans ont été adaptés sur le petit écran avec un grand succès…