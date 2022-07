~ Chaussures, courir enceinte, mal de dos… Un kiné répond aux idées reçues sur la course à pied

Je suis kinésithérapeute dans une clinique du sport (Centre hospitalier Régional de Huy en Belgique) avec une spécialisation dans les blessures des jambes.À côté de mon travail de clinicien, je suis également chercheur à l’Université de Liège (Laboratoire du Mouvement Humain). Je m’intéresse à l’implication du complexe pied-cheville dans la prévention des blessures et la performance en course à pied d’endurance. Ces deux aspects de mon travail me permettent de combiner les preuves scientifiques relatées dans la littérature scientifique et la réalité de terrain de la prise en charge…