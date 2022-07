Chili. Amnesty International lance la campagne Aprobar es Humano (Approuver est humain) et déclare que la nouvelle Constitution permettra des avancées vers de meilleures conditions de vie

par Amnesty International

Cela fait des années qu'Amnesty International souligne que le Chili a besoin d'une nouvelle Constitution, car la Constitution actuelle, qui a été imposée sous le régime d'Augusto Pinochet, n'a manifestement pas contribué à réduire les inégalités, la précarité et les abus dont pâtit la grande majorité de la population. Le texte actuellement en vigueur empêche



