Égypte. L’enquête entachée d’irrégularités sur une mort en détention est une occasion manquée pour la justice

par Amnesty International

Les autorités égyptiennes n'ont pas mené d'enquête indépendante, efficace et transparente sur la mort suspecte en détention de l'économiste Ayman Hadhoud, ont déclaré Amnesty International et Human Rights Watch le 7 juillet 2022. Le ministère public a mené l'enquête sur sa mort en ignorant les nombreux éléments de preuve attestant qu'il a été soumis à une […]



