Russie. Un élu municipal condamné à sept ans d’emprisonnement pour s’être opposé à la guerre en Ukraine

par Amnesty International

Réagissant aux informations signalant qu'un tribunal en Russie a condamné Alexeï Gorinov, un élu municipal de Moscou, à sept ans d'emprisonnement pour avoir diffusé « sciemment de fausses informations » parce qu'il a critiqué l'invasion par la Russie de l'Ukraine, Bruce Millar, directeur adjoint pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : […]



