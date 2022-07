Ukraine. Des civil·e·s tués par des attaques russes irresponsables contre un immeuble d’habitation et un hôtel dans la station balnéaire de Serhivka

par Amnesty International

Les frappes aériennes russes contre un immeuble d'habitation et un hôtel, dans la petite ville balnéaire de Serhivka, dans le sud de l'Ukraine, ont fait au moins 21 morts parmi les civil·e·s, a déclaré Amnesty International le 7 juillet 2022 à la suite d'une nouvelle enquête menée sur le terrain.



