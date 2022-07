Singapour. Il faut mettre fin à la vague de pendaisons et instaurer sans attendre un moratoire sur les exécutions

par Amnesty International

En réaction à l'exécution du ressortissant malaisien Kalwant Singh à Singapour, ainsi qu'à celle d'un autre homme, Emerlynne Gil, directrice régionale adjointe pour les recherches à Amnesty International, a déclaré : « Singapour a une nouvelle fois exécuté des personnes reconnues coupables d'infractions liées à la législation sur les stupéfiants, en violation du droit international, au mépris […]



