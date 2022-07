Dénoncer les abus au Rwanda peut coûter cher

par Human Rights Watch

Click to expand Image Kizito Mihigo s’adresse aux médias à Kigali le 15 avril 2014, après neuf jours de détention au secret. Dans un enregistrement audio diffusé après sa mort, Kizito Mihigo dit avoir été forcé de demander pardon et d’avouer des crimes dont il a été accusé plus tard. © 2014 Stéphanie Aglietti/AFP via Getty Images La décision du Royaume-Uni d’expulser des demandeurs d’asile vers le Rwanda et le sommet très attendu des chefs de gouvernement du Commonwealth, qui s’est tenu dans la capitale, Kigali, en juin, ont placé le Rwanda sous les projecteurs. Les recours en justice…



Lire l'article complet