Afghanistan : Les talibans exécutent et font « disparaître » des combattants présumés de l’ISKP

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le canal de Darunta, situé dans la province de Nangarhar, dans l’est de l’Afghanistan. De nombreux corps de combattants présumés de l’ISKP y ont été retrouvés. Photo prise le 27 juin 2022. © 2022 Privé (New York, le 7 juillet 2022) – Les forces de sécurité talibanes ont sommairement exécuté et fait disparaître de force des membres et partisans présumés d'une branche de l'État islamique dans l'est de l'Afghanistan, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir en août 2021, les habitants des provinces de Nangahar et de Kunar,…



Lire l'article complet