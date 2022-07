Le destin de l’Antarctique sur un fil, ou le double rôle des nuages dans le réchauffement climatique

Alors que les vagues de chaleur nous rappellent de plus en plus souvent que le réchauffement climatique a déjà un impact sur nos vies quotidiennes, les modèles climatiques indiquent que plus le réchauffement climatique sera important, plus les changements en Antarctique seront marqués . C’est important, car la fonte de la calotte antarctique est actuellement une des causes majeures de la hausse du niveau des mers.Mais, à la manière d’un équilibriste…