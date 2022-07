Soudan du Sud. Il faut établir un programme et un plan d’action pour les droits humains afin de respecter l’engagement pris dans le cadre de l’EPU

par Amnesty International

Devant le Conseil des droits de l’homme des Nations unies lundi 4 juillet, Amnesty International a salué le soutien apporté par le Soudan du Sud à 210 des 246 recommandations qui lui ont été faites au cours de son troisième Examen périodique universel (EPU). L’organisation déplore toutefois que le pays n’ait pas tenu son engagement pris lors de […] The post Soudan du Sud. Il faut établir un programme et un plan d’action pour les droits humains afin de respecter l’engagement pris dans le cadre de l’EPU appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet