Zimbabwe. Il faut autoriser les avocats à s’entretenir avec des opposant·e·s politiques en détention

par Amnesty International

Amnesty International Zimbabwe suit de près l'affaire concernant Job Sikhala, président de la Coalition des Citoyens pour le Changement (CCC), et Godfrey Sithole, député de Chitungwiza-Nord, tous deux inculpés d'incitation à la violence après avoir assisté aux funérailles de Moreblessing Ali. Tous deux sont toujours en détention et le tribunal de première instance a refusé […]



