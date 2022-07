Tunisie. Le nouveau projet de Constitution sape l’indépendance de la justice et affaiblit les garanties relatives aux droits humains

par Amnesty International

Le nouveau projet de Constitution présenté par les autorités tunisiennes le 30 juin, à l'issue d'un processus de rédaction obscur et accéléré, compromet les garanties institutionnelles relatives aux droits humains, notamment en restreignant encore l'indépendance de la justice, a déclaré Amnesty International le 5 juillet 2022. Le président Kaïs Saïed a annoncé la tenue d'un référendum sur […]



